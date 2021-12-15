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Samsun'da ilkokul öğrencilerine ‘taciz’ iddiası! Veliler okula akın etti, öğretmen açığa alındı

#Samsun#İlkadım#İlkokul
Samsunda ilkokul öğrencilerine ‘taciz’ iddiası Veliler okula akın etti, öğretmen açığa alındı

Samsun’da 9 öğrencisini taciz ettiği öne sürülen sınıf öğretmeni Y.Ö. gözaltına alındı. Okulun önünde toplanan veliler, olaya tepki gösterdi. Samsun Valiliği olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını ve öğretmenin açığa alındığını duyurdu.

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Samsun'un İlkadım ilçesindeki Kazım Orbay İlkokulu'na geçen yıl atanan sınıf öğretmeni Y.Ö., 9 öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Olayın ardından veliler, okulun önünde toplandı. Tepki gösteren velileri, polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Kazım Orbay İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencilerinin dersine giren Y.Ö.’nün bir öğrencisinin velisi Kemalettin Kargı, "Bazı şeyleri velilerle konuştuk, çocuğumuzdan da duyduk. Erkek öğrencilerin başına, kız öğrencilerin de zaman zaman arkalarına vurduğunu duyduk. Yani mahrem yerlerinin elle taciz edildiği yönünde suçlamalar var. Olay tam olarak aydınlanmadan fazla da bir şey demek istemiyorum" dedi.

Samsunda ilkokul öğrencilerine ‘taciz’ iddiası Veliler okula akın etti, öğretmen açığa alındı

"BİR ÇOCUK AĞLAMIŞ, DERSE GİRMEK İSTEMEMİŞ"

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Velilerin konuyu çocuklarından öğrendiklerini belirten Ümit Ak, "2-3 gündür hanımlar çocuklardan öğrenmişler konuyu. Bize de bir şey söylemediler baştan. Bir kız çocuğu ağlamış, derse girmek istememiş. Arkadaşları sormuşlar, 'hoca böyle böyle etti' diyerek anlatmış. Karnını ovduğunu, 'öperim' dediğini söylemiş. 'Okul elbisesi değil, tayt giy gel' dediğini söylemiş. Bir çocuk da değil, birkaç çocuğa yaptığını söylediler. Benim çocuğum da bu okulda, bu iş düzelene kadar da okula göndermeyeceğim" diye konuştu.

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'ÇOCUKLAR OKULA GİTMEK İSTEMİYORMUŞ'

Tacizi yaşadığını öne süren bir öğrencinin arkadaşıyla paylaşması sonrası olayın ortaya çıktığını belirten velilerden Emel Çakır da, "Çocuk korkusundan dolayı ailesine anlatamamış. Anlattığı arkadaşının annesi de diğer çocuğun annesine anlatmış. Bunun ardından ise o veli, tacizi yaşayan çocuğun annesine telefonla durumu iletmiş. Diğer velilere de çocuklarına aynı şeyleri yaşamışlar mı diye sormalarını önermiş. Bütün çocuklar da dökülmüş, her şeyi anlatmış. Sonra polise gidilmiş. Çocuklar pedagog eşliğinde ifade vermiş. Sanırım sene başından beri bu durum yaşanıyormuş. Çocuklar okula gitmek istemiyormuş. Yani aileler duyunca durum ortaya çıkmış" dedi. 

SAMSUN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

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Samsun Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Aralık 2021 Çarşamba günü basın yayın organlarında 'Samsun’da Öğretmenden Öğrencilere Taciz İddiası' başlıkla çıkan haberlerde bahsi geçen öğretmenle ilgili adli ve idari soruşturma açılmış ve öğretmen açığa alınmış olup konu Valiliğimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir."

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