Samsun'da ilginç olay: Silahlı saldırganı pencereden attığı mumlukla etkisiz hale getirdi

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Olay, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Eski Postane Sokak'ta dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (36), eski kız arkadaşının kız kardeşinin erkek arkadaşı M.G.K.'ye (32), kız arkadaşından ayrılmasına sebep olduğu iddiasıyla sokak ortasında silahlı saldırı düzenledi.

SİLAHLI SALDIRGANA MUMLUKLA MÜDAHALE

Tabancayla iki bacağından vurulan M.G.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı sırasında olayı gören aynı sokaktaki apartmanlardan birinde yaşayan kişi, silahlı saldırganın kafasına eline geçirdiği mumluğu pencereden attı. Mumluğun kafasına isabet etmesi sonucu E.K. de yaralandı.

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KAFASINA 10 DİKİŞ ATILDI VE TUTUKLANDI

Şüpheli E.K., olayda kullandığı tabancayla birlikte İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Önce hastaneye kaldırılan E.K.'nin kafasına 10 dikiş atıldığı öğrenildi. Tedavisi sonrası götürüldüğü emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

E.K.'nin kafasına mumluk atan apartman sakininin ise polis ekiplerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.