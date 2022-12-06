Samsun'da ilginç olay! Park ettikleri yeri unuttukları minibüsü polis buldu

Haberin Devamı

Tapu işlemleri için 19 Mayıs ilçesinden Bafra'ya gelen Ömer-Feride Tutioğlu çifti, dün akşam saatlerinde 61 KR 923 plakalı minibüslerini sokağa park etti. İşlemleri sonrası geri dönmek isteyen çift, park ettikleri yeri unutunca, bir süre aradıkları minibüslerini bulması için polisten yardım istedi. Minibüs, bölgeye gelen trafik polisi ekibinin çalışmalarıyla, Çilhane Mahallesi Vapur Sokak’ta bulundu. Araçlarını teslim alıp polislere teşekkür eden çift, 19 Mayıs ilçesine döndü. Çiftin araçlarına kavuşma anları da çevredekiler tarafından görüntülendi.

3 SAAT ARADIK, POLİS 2 DAKİKADA BULDU

İlçede kaybolduklarını anlatan Feride Tutioğlu, "Kaybolduk. 3 saat arabamızı aradık. Polise başvurduk. '2 dakikada buluruz' dediler. Gerçekten de 2 dakikada aracı buldular" dedi.