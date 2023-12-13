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Samsun'da iğrenç olay: Uyuyan kadını taciz edip telefona kaydetti! Ev hapsi cezası verildi

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#Samsun#İlkadım#Taciz
Samsunda iğrenç olay: Uyuyan kadını taciz edip telefona kaydetti Ev hapsi cezası verildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2023 16:04

Samsun’un İlkadım ilçesinde kız arkadaşıyla aynı evde kalan M.K.’ye (31) uyurken elle tacizde bulunup, o anları cep telefonuyla kaydettiği önü sürülen S.D. (44), gözaltına alındı. S.D., çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsine çarptırıldı.

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İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde iddiaya göre S.D., kız arkadaşı R.O. ile aynı evde kalan M.K.’nin koltukta uyuduğu sırada yanına gitti. M.K.’ye elle tacizde bulunan S.D., o anları cep telefonuyla kaydetti. Mail hesabına gelen videoyu izlemesi üzerine M.K., dün polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, S.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.

 

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#Samsun#İlkadım#Taciz

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