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Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)
Haber Giriş: 22.02.2020 - 12:48,Son Güncelleme:/

Samsun'da iğrenç olay! Tutuklandılar

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Samsun'da iğrenç olay! Tutuklandılar
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SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde kadınları fuhuşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, tutuklandı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, H.D., S.S., H.K., C.K., E.T., İ.P. ve E.T.'nin 6 kadını fuhuşa zorladıkları tespit edildi. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerden İ.P. ve E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.S., H.D. ve H.K. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 

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