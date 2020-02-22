Samsun'da iğrenç olay! Tutuklandılar

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, H.D., S.S., H.K., C.K., E.T., İ.P. ve E.T.'nin 6 kadını fuhuşa zorladıkları tespit edildi. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.



Şüphelilerden İ.P. ve E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.S., H.D. ve H.K. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.