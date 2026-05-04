Samsun'da iğrenç olay! Gelinini taciz eden şüpheli tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 15:30

Samsun'un Canik ilçesinde gelini M.K.'ye (23) yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan A.K. (56), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Canik ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi 1 yıldır cezaevinde bulunan 2 çocuk annesi M.K. (23), kayınpederi A.K.'nin (56) kendisine elle tacizde bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. M.K., kayınpederi ile olan konuşmasının ses kayıtlarını da delil olarak sundu.

Şikayet üzerine 3 çocuk babası A.K., Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

