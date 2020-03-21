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AA
Haber Giriş: 21.03.2020 - 09:38,Son Güncelleme:/

Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

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Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Adaköy istikametinden Bafra yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 BV 076 plakalı hafif ticari araç, Sedde yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araçta bulunan Furkan Ekbul (24) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Çağlar Varol ile Ahmet Uğur Eren, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

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