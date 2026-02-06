×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Samsun'da gazinoda dehşet! Müşteriyi darbedip 547 bin lirasını gasbettiler

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#İlkadım#Gasp
Samsunda gazinoda dehşet Müşteriyi darbedip 547 bin lirasını gasbettiler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 17:30

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir gazinoda müşterinin darbedilerek kredi kartından 547 bin lira çekilmesiyle ilgili gözaltına alınan gazino işletmecisi A.A. ile gazino müdürü H.İ.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan bir gazinoda meydana geldi. İddiaya göre gazino işletmecisi A.A. ile gazino müdürü H.İ.K., bir müşteriyle yaşanan tartışmanın ardından onu darbetti.

Şüphelilerin, müşterinin kredi kartından da toplam 547 bin lira para çekerek gasbettikleri öne sürüldü. Olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan A.A. ve H.İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece kasten yaralama ve gasp suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözden KaçmasınOtomobiliyle dereden geçerken sele kapılarak hayatını kaybettiOtomobiliyle dereden geçerken sele kapılarak hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınTIRın altında sıkıştı Kaskı ve koruyucu kıyafetleri sayesinde kurtuldu... Korkmuyorum, siz de korkmayınTIR'ın altında sıkıştı! Kaskı ve koruyucu kıyafetleri sayesinde kurtuldu... 'Korkmuyorum, siz de korkmayın'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#İlkadım#Gasp

BAKMADAN GEÇME!