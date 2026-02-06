Samsun'da gazinoda dehşet! Müşteriyi darbedip 547 bin lirasını gasbettiler

Haberin Devamı

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan bir gazinoda meydana geldi. İddiaya göre gazino işletmecisi A.A. ile gazino müdürü H.İ.K., bir müşteriyle yaşanan tartışmanın ardından onu darbetti.

Şüphelilerin, müşterinin kredi kartından da toplam 547 bin lira para çekerek gasbettikleri öne sürüldü. Olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan A.A. ve H.İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece kasten yaralama ve gasp suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.