Samsun’da freni boşalıp devrilen hafriyat kamyonun şoförü öldü: Yakınları feryat etti

İlkadım ilçesinde yokuş aşağı inerken freninin boşalması sonucu elektrik direğine çarparak devrilen hafriyat kamyonunun 62 yaşındaki şoförü Necdet Bolat yaşamını yitirdi. Kamyondaki yükün çevreye savrulması nedeniyle yakındaki bir evin de hasar gördüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bolat'ın ölüm haberini alıp gelen yakınları gözyaşı döküp, feryat etti.
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Kaza, Çamlıyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Necdet Bolat’ın kullandığı taşeron firmaya ait 55 BDJ 56 plakalı hafriyat kamyonunun, iddiaya göre yokuşta freni boşaldı. Elektrik direğine çarpan kamyon devrilip, yan yattı.
HAYATA VEDA ETİ
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Kamyona yüklü taşlar, düşerek yanındaki eve de zarar verdi. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
YAKINLARI FERYAT ETTİ
Bolat'ın ölüm haberini alıp olay yerine gelen yakınları ağlayarak feryat etti. Bolat’ın yakınlarını, jandarma personeli teskin etmeye çalıştı. O anlar, kameraya yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.