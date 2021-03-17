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Gündem
Hakan AKGÜN/SAMSUN (DHA)
Haber Giriş: 17.03.2021 - 12:34 | Son Güncelleme:

Samsun'da feci kaza: Yol kenarında bekleyen kızı öldü, anne ağır yaralı

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Samsun'daki feci kazada hafif ticari araçla çarpışıp savrulan otomobil, kavşakta karşıya geçmek için yol kenarında bekleyen anne ve kızına çarptı. Kazada Zehra Atmaca (29) hayatını kaybetti, annesi Ayşegül Aydemir (47) ise yaralandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kampüsü'nde meydana geldi. Ahmet Enes B. yönetimindeki 55 AAH 266 plakası hafif ticari araçla Semih Murat Y. yönetimindeki 55 AEC 069 plakalı otomobil döner kavşakta çarpıştı.

Savrulan otomobil, karşıya geçmek için yol kenarında bekleyen Zehra Atmaca ve annesi Ayşegül Aydemir'e çarptı. Kazada anne ve kızı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla üniversite hastanesine kaldırıldı.

Samsunda feci kaza: Yol kenarında bekleyen kızı öldü, anne ağır yaralı

Tedaviye alınan Zehra Atmaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren Aydemir’in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına aldı. Bu arada kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Samsunda feci kaza: Yol kenarında bekleyen kızı öldü, anne ağır yaralı

 

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