×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Samsun'da feci kaza: Sürücü hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Samsun Kaza#Odun Yüklü Kamyon Devrildi#Vezirköprü Trafik Kazası
Samsunda feci kaza: Sürücü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 17:27

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, kontrolden çıkan odun yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücü hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Hayati Gün yönetimindeki 55 PP 464 plakalı odun yüklü kamyon, seyir halindeyken Çaltu Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Gözden KaçmasınAydında mantar kabusu: 1 kişi öldüAydın'da mantar kabusu: 1 kişi öldüHaberi görüntüle

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Gün’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Gün’ün cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun Kaza#Odun Yüklü Kamyon Devrildi#Vezirköprü Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!