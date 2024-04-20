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Samsun'da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: Otomobil sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti

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#Samsun#Çarşamba#Trafik Kazası
Samsunda feci kaza Otomobil TIR’a arkadan çarptı: Otomobil sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2024 12:35

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kırmızı ışıktaki TIR’a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki Mustafa Yıldız(29) ve Özgül Yıldız(31) çifti, hayatını kaybetti.

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Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Yıldız’ın kullandığı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen S.A.’nın kullandığı TIR’a arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Mustafa Yıldız ve yanındaki eşi Özgül Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri, jandarmanın yaptığı incelemenin ardından karı-koca’yı sıkıştığı yerden çıkardı. Kardeşinin ölüm haberini alan Mustafa Yıldız’ın ağabeyi, olay yerinde gözyaşı döktü.

3 çocuk sahibi Mustafa ve Özgül çiftinin cansız bedeni, otopsisi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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#Samsun#Çarşamba#Trafik Kazası

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