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Samsun'da feci kaza! Otomobil alev topuna döndü... Son anda kurtarıldılar

#Samsun#Trafik Kazası#Yangın
Samsunda feci kaza Otomobil alev topuna döndü... Son anda kurtarıldılar

Samsun'da kaza sonrası alev topuna dönen otomobilden emekli öğretmen olan sürücü ile eşi vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Yaralanan karı-koca hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Kavak ilçesi Çakallı Boğaziçi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce'de ikamet eden emekli öğretmen Ali Çakıcı (68), eşi Emine Çakıcı (63) ile birlikte fındık bahçesini temizlemek için memleketleri Giresun'a gitti. Yağmur dolayısıyla fındık bahçesini temizleyemeyen Çıkıcı çifti, Düzce'ye geri dönmek için yola çıktı.

Samsunda feci kaza Otomobil alev topuna döndü... Son anda kurtarıldılar

Ali Çakıcı idaresindeki 81 AC 849 plakalı otomobile, Levent A.'nın kullandığı 06 NDR 01 plakalı TIR arkadan çarptı. TIR'ın çarptığı otomobilde yangın çıktı. Kazada alev topuna dönen otomobilde sürücü Ali Çakıcı ile eşi Emine Çakıcı yaralandı. Yoldan geçen araçlarda bulunan vatandaşlar Çakıcı çiftinin yardımına koştu. Yanan araçtan son anda çıkarılan Ali Çakıcı ve Emine Çakıcı ölümden döndü.

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Samsunda feci kaza Otomobil alev topuna döndü... Son anda kurtarıldılar

İtfaiye ekipleri yanan araçta söndürme çalışması yaparken, araçtan geriye demir yağını kaldı. Kazada yaralanan Ali ve Emine Çakıcı ambulansla kaldırıldıkları Kavak Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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