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Haber Giriş: 28.06.2020 - 20:34,Son Güncelleme:

Samsun'da feci kaza! 4'ü çocuk 8 kişi yaralı

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Samsun'da feci kaza! 4'ü çocuk 8 kişi yaralı
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Samsun'da bir otomobilin tarlaya uçmasıyla araçtaki 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Erenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Altun idaresindeki 55 ABR 582 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki fındık tarlasına uçtu. Kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsunda feci kaza 4ü çocuk 8 kişi yaralı

Samsunda feci kaza 4ü çocuk 8 kişi yaralı

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