Samsun'da feci kaza: 3 otomobil yandı! 4 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Çarşamba#Zincirleme Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2026 17:36

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından alev alan 3 otomobil tamamen yandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamyonet, hafif ticari araç ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında toplam 5 araç hasar gördü. Çarpışmanın etkisiyle 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası 3 otomobilde çıkan yangın kısa sürede büyürken, araçlar tamamen yanarak hurdaya döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçlardan geriye demir yığını kaldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

