Samsun'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 17:31

Samsun'un Terme ilçesinde, park halindeki çekiciye bağlı römorka çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolu Evci mevkisinde Yusuf Y. (33) idaresindeki 34 TY 5080 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki, Ahmet Ö'ye ait 04 D 6425 plakalı çekiciye bağlı 33 ACH 862 plakalı römorka çarptı.

Römorkun altına giren otomobilin sürücüsü Yusuf Y. ile otomobildeki Okan Y. (21), Nimet C. (36) ve Anıl C. (7) yaralandı.

Samsunda feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Okan Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar, Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yusuf Y, kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

#Samsun#Kaza#Trafik Kazası

