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DHA
Haber Giriş: 03.05.2020 - 20:19,Son Güncelleme:

Samsun'da ezan erken okununca, 'orucunuzu açmayın' anonsu yapıldı! Müftülük inceleme başlattı

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Samsun'da ezan erken okununca, 'orucunuzu açmayın' anonsu yapıldı! Müftülük inceleme başlattı
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Samsun'da cami hoparlörlerinden akşam ezanı 1 saat erken okundu. Yanlış okunan ezanın ardından "Ezan-ı şerif merkezi sistemden yanlış okundu. Lütfen oruçlarınızı açmayın" uyarısı yapıldı.

 

Samsun'da bugün saat 19.41'de okunması gereken akşam ezanı saat 18.41'de okundu. Merkezi sistemle tüm camilerde okunan ezanın ardından "Ezan-ı şerif merkezi sistemden yanlış okundu. Lütfen oruçlarınızı açmayın. Ezana yaklaşık 1 saat daha var" anonsları yapıldı. Şaşkınlık yaşayan vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile kayda aldı.

Samsunda ezan erken okununca, orucunuzu açmayın anonsu yapıldı Müftülük inceleme başlattı

Merkezi sistemin erken devreye girmesi ile ezanın 1 saat erken okunduğu belirtilirken, Samsun Müftülüğü'nce inceleme başlatıldı.

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