Samsun'da evlerinden 230 bin hap çıkan anne-oğul gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde kiralanan 2 ayrı eve operasyon düzenledi. Aramalarda, 230 bin sentetik hap ele geçirildi.
Anne ile oğul olan şüphelilerin, evlerden birinde beraber kaldıkları, diğerinde uyuşturucuyu muhafaza ettikleri tespit edildi.
Olaya ilişkin Ü.S. ve oğlu Z.S. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Z.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, annesi Ü.S. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.