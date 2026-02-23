×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Samsun'da evlerinden 230 bin hap çıkan anne-oğul gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#İlkadım#Sentetik Hap
Samsunda evlerinden 230 bin hap çıkan anne-oğul gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2026 11:54

Samsun'un İlkadım ilçesinde evlerinde yapılan aramada 230 bin sentetik hap ele geçirilen Ü.S. (55) ile oğlu Z.S. (30), gözaltına alındı. Z.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, annesi Ü.S. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde kiralanan 2 ayrı eve operasyon düzenledi. Aramalarda, 230 bin sentetik hap ele geçirildi.

Anne ile oğul olan şüphelilerin, evlerden birinde beraber kaldıkları, diğerinde uyuşturucuyu muhafaza ettikleri tespit edildi.

Olaya ilişkin Ü.S. ve oğlu Z.S. gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Z.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, annesi Ü.S. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözden KaçmasınKırmızı uyarı koduyla izlenen Meriç Nehrinin debisi artıyor Çok sayıda ekip sevk edildi'Kırmızı' uyarı koduyla izlenen Meriç Nehri'nin debisi artıyor! Çok sayıda ekip sevk edildiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınMeksikada kartel elebaşı Mencho öldürüldü: Ülke savaş alanına döndü Türk vatandaşı yaşananları anlattıMeksika'da kartel elebaşı Mencho öldürüldü: Ülke savaş alanına döndü! Türk vatandaşı yaşananları anlattıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#İlkadım#Sentetik Hap

BAKMADAN GEÇME!