Samsun'da evde çıkan yangında bir can kaybı

Yakakent ilçesi Karaaba Mahallesi Alageriş Sokak’ta saat 09.00 sıralarında Hediye Öztürk’ün bulunduğu tek katlı evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yapılan incelemede, Öztürk’ün evde olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Hediye Öztürk’ün cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.