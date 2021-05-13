Samsun'da dehşete düşüren cinayet! Maganda gibi davrandı, husumetlisini öldürdü

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Taşlık Mahallesi’nde meydana geldi. Bayram namazı sonrasında Merkez Camisi önünde bir grup maganda tabanca ile havaya ateş ederek bayram kutlaması yapmaya başladı. Grubun içindeki İ.T. tabanca ile camiden çıkan Merkez Camisi kursunda görevli hafız Fatih Akkuş’a ateş etti. Akkuş kanlar içerisinde yere yığılırken, İ.T. olay yerinde kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücuduna 3 kurşun isabet eden Akkuş’un hayatını kaybettiğini belirledi. Akkuş’un, cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla İ.T.'yi gözaltına aldı. İ.T. ile Akkuş'un ailesi arasında muhtarlık seçimlerinden dolayı husumet olduğu öğrenildi



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