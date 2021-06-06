Samsun'da dehşet! Karısını öldürüp intihar etti

Olay, saat 11.30 sıralarında İlkadım ilçesi, Tepecik Mahallesi’nde meydana geldi. İlçede yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa Düzgün ile eşi Emel Düzgün arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Mustafa Düzgün, pompalı tüfekle ateş ederek evin bahçesindeki 2 çocuğunun annesini, kafa ve göğüs bölgesinden vurdu. Emel Düzgün kanlar içinde yere yığılırken, Mustafa Düzgün bu kez aynı silahla yaşamına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Düzgün çiftinin öldüğü belirlendi. Çiftin cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara