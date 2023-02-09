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Samsun'da dehşet! Evine gittiği ablasını ve yanındaki arkadaşını öldürdü

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#Samsun#Çarşamba#Kadın Cinayeti
Samsunda dehşet Evine gittiği ablasını ve yanındaki arkadaşını öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 09:47

Samsun’un Çarşamba ilçesinde E.E.S., evine gittiği ablası Zeliha S. ile yanındaki arkadaşı Akın T.’yi tüfekle vurarak öldürdü.

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Olay, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle Dr. Erol Uysal Caddesi’nde meydana geldi. Ablasının evine gelen E.E.S., ablası Zeliha S. ile Akın T.’yi birlikte gördü. E.E.S., tüfekle ablası Zeliha S. ile Akın T.’yi vurdu. Akın T. olay yerinde hayatını kaybetti.

Silah sesleri üzerine adrese sevk edilen ambulansla Zeliha S. Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ilk müdahalenin ardından da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Ancak Zeliha S. de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.E.B. ise eve gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Samsun#Çarşamba#Kadın Cinayeti

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