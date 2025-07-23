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Samsun'da dehşet! Annesini 11 yerinden bıçaklayarak yaraladı

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#Samsun#İlkadım#Bıçaklı Saldırı
Samsunda dehşet Annesini 11 yerinden bıçaklayarak yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 11:04

Samsun’un İlkadım ilçesinde tartıştığı annesi G.M.’yi (61) bıçakla 11 yerinden yaralayan K.M. (20) isimli kadın, gözaltına alındı.

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Olay, dün Saitbey Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. K.M. ile annesi G.M. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle K.M., annesi G.M.’yi 11 yerinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı G.M., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

ÖNCE İNKAR ETTİ SONRA İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, K.M.’yi yakalayıp gözaltına aldı. K.M. ifadesinde ilk başta durumu inkar etse de daha sonra olayı kendisinin yaptığını itiraf etti. Polisin yaptığı görüşmede ise G.M.’nin, kızının psikolojik rahatsızlığının olduğu, zaman zaman sebepsiz yere kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor. 

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#Samsun#İlkadım#Bıçaklı Saldırı

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