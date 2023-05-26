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Samsun'da dehşet! Annesine mesaj atanı vurdu, tutuklandı

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#Samsun#Polis#Şiddet
Samsunda dehşet Annesine mesaj atanı vurdu, tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 14:57

SAMSUN’da Doğan Güney (19) annesine cep telefonundan mesaj atttığı iddiasıyla R.Ç.'yi (50) pompalı tüfekle ateş ederek ağır yaraladı. Gözaltına alınan Doğan Güney tutuklandı.

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Olay, Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Çatalarmut Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Doğan Güney, R.Ç. isimli kişinin annesine mesaj attığını öğrenmesi üzerine evindeki pompalı tüfeği alarak R.Ç.'nin yanına gitti. Doğan Güney, pompalı tüfekle ateş ederek R.Ç.’yi ağır yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan R.Ç., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Güney’i olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.Ç’nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. (DHA)

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#Samsun#Polis#Şiddet

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