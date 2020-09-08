Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda, bu sabah İlkadım ve Atakum ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda Iraklı 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el koyuldu. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.