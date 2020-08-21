MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSamsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
GeriGündem Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 21.08.2020 - 10:33 | Son Güncelleme:

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Abone Olgoogle-news

SAMSUN'da, düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ'lı oldukları belirlenen Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yaptı. İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri, Irak uyruklu 6 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Adreslerde

bulunan dijital materyallere el konulurken, şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle