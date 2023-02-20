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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

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#Samsun#İlkadım#DEAŞ
Samsunda DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 19:10

Samsun’un İlkadım ve Canik ilçelerinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Irak’ta olduğu dönemlerde DEAŞ’ta faaliyet yürüttükleriyle ilgili yapılan çalışma sonucu 3 gün önce İlkadım ve Canik ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de destek verdiği operasyonda, Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, dijital materyallere el konuldu. İlkadım’da 3, Canik’te ise yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcıya ifade veren şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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#Samsun#İlkadım#DEAŞ

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