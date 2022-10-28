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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

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#DEAŞ#Samsun#Operasyon
Samsunda DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 10:20

Samsun'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde operasyon düzenledi. Yapılan baskında Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Irak uyruklu 1 şüpheli ise yurt dışına çıkmak üzere olduğu sırada Şırnak’ta Habur Sınır Kapısı'nda yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1020 euro, 807 dolar ve 545 bin TL ile dijital materyallere el konuldu.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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#DEAŞ#Samsun#Operasyon

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