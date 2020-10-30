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Tayfur KARA- Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN (DHA)
Haber Giriş: 30.10.2020 - 11:53 | Son Güncelleme:

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
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Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İlkadım ve Atakum ilçelerinde operasyon düzenledi. Ekipler belirlenen 10 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yaptı.

Baskınlarda 1'i Suriye, 15'i Irak uyruklu 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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