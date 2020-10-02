MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSamsun’da dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs öldü
GeriGündem Samsun’da dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
SAMSUN (İHA)
Haber Giriş: 02.10.2020 - 17:26 | Son Güncelleme:

Samsun’da dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Samsun’da dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs öldü
Abone Olgoogle-news

Samsun’un Bafra ilçesinde dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Bahçeler Mahallesi Kazım Karabekir 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertunga Ataman isimli şahıs evinin önünde dayısının oğlu Şenol Kadakal'ın silahlı saldırısına uğradı. Göğsüne aldığı 2 kurşunla ağır yaralanan Ertunga Ataman olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ataman, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Ataman’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Şenol Kadakal olay sonrası silahıyla birlikte polise teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle