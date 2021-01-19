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Gündem
Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2021 - 09:03 | Son Güncelleme:

Samsun'da çıkan kavgada tüfekle vurulan 2 kardeş yaralandı

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Samsun'da çıkan kavgada tüfekle vurulan 2 kardeş yaralandı
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Samsun'da kavga ettikleri 3 kişi tarafından tüfekle vurulan Mehmet ve Ramazan K. kardeşler yaralandı. Kardeşler, kendilerine ateş açan şüphelileri tanımadıklarını söyledi. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta duran Mehmet K. ve Ramazan K. kardeşler ile 3 kişilik grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında grup, iki kardeşe ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşler, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cinayet Bürosu ekipleri, Mehmet ve Ramazan K. kardeşlerin ifadesine başvurdu. Kardeşler, kendilerine ateş açan şüphelileri tanımadıklarını söyledi. 

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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