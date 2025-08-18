×
Samsun'da CHP'nin delege seçiminde çıkan kavgada bir kişinin darbedilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Samsunda CHPnin delege seçiminde çıkan kavgada bir kişinin darbedilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 16:06

Samsun'da CHP Atakum İlçe Başkanlığınca gerçekleştirilen delege seçiminde çıkan kavgada bir kişinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, CHP Atakum İlçe Başkanlığınca 16 Ağustos'ta yapılan delege seçiminde çıkan kavgada darbedilen A.A. eve gittiğinde rahatsızlandı.

Yakınları tarafından Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan A.A'ya beyin kanaması teşhisi konuldu.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren A.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından yapılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tespit edilen şüpheliler B.K. (28) ve kardeşi S.K'yi (25) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

#Samsun#CHP#Delege Seçimi

