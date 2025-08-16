×
Samsun’da CHP delege seçiminde çıkan kavga kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Atakum#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 15:14

Samsun’da CHP Atakum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mahalle seçiminde çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

CHP Atakum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyet Mahallesi'nin delege seçiminde henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Seçimin düzenlendiği yerin dışında meydana gelen kavgada taraflar, birbirine yumrukla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgayı önleyip kontrol altına aldı. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

'SALDIRAN GRUBU POLİS AYIRDI'

Atakum İlçe Başkanı adayı Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, kavgada yüzüne tekme geldiğini söyledi. Olayı anlatan Şevket Özkaya, "Burada Atakum CHP İlçe Kongresi’nin ilk ayağı olan mahalle seçimlerine başladık. İlk mahallemiz Cumhuriyet Mahallesi'ydi.

Sabahtan itibaren ilk üyelerimiz oy kullanmaya geldiler. Aynı saç kesimli ve aynı beyaz giyimli yaklaşık 10-15 kişilik grubun sabahtan beri burada olduğunu gördük. Üye olup olmadıklarını bilmiyoruz. Bu grup oy kullanma esnasında oy kullanan üyelere saldırdılar.

'YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLERDİ'

Ciddi bir arbede oldu. Yere düşenler oldu. Yüzünü, gözünü vuranlar oldu. Bu Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışmayan görüntülerdi. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım.

Yüzüme bir tekme yedim. Ben çocuğuma oyuncak silah bile almadım. Partinin kültürü ile büyüdük ve bu bize yakışmadı. Saldıran grubu polis ayırdı. Ne istediklerini bilmediğimiz bir gruptu. Oy kullanan üyelere saldırdılar. Polisin gelmesiyle kaçtılar" diye konuştu.

