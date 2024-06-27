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Samsun'da cani eş, Özge Akbulut'u katletti

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#Samsun#Cinayet#Polis
Samsunda cani eş, Özge Akbulutu katletti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 17:28

Samsun'da otuz sekiz yaşındaki Emrah Akbulut, tartıştığı eşi Lütfiye Özge Akbulut'u (34) bıçakla yaralayıp yaşamına son verdi.

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Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Akbulut ile 2019 Eylül'de evlendiği eşi Lütfiye Özge Akbulut arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Emrah Akbulut, mutfaktan aldığı bıçakla önce eşini sol kasığından, ardından da kendisini göğsünden bıçakladı.

Emrah Akbulut, yaralı halde ağabeyi ve kuzenini telefonla arayıp durumu bildirdi. Bunun üzerine kuzenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralılardan Emrah Akbulut, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Akbulut'un cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Çiftin çocukları olmadığı için sürekli tartıştıkları belirtilirken, soruşturma sürüyor. (DHA)

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#Samsun#Cinayet#Polis

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