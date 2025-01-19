Samsun'da can pazarı: Polis memuru, kadını böyle kurtardı

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Olay, saat 11.00 sıralarında Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Halk İskelesi’nde meydana geldi. Bunalıma girdiği öne sürülen S.P. isimli kadın, denize atladı.

Bu sırada devriye gezen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru, boğulma tehlikesi geçiren kadını fark edip, üniformasını çıkararak denize atladı. Polis memuru, S.P.’yi bilinci kapalı halde kıyıya çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. S.P. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun kadını kıyıya çıkardığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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