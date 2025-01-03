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Samsun'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

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#Samsun#Bıçaklı Saldırı#Kadına Şiddet
Samsunda boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 14:15

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Birol Ordulu (45), boşanma aşamasındaki eşi Muradiye Ordulu’yu (38) 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli Birol Ordulu İlkadım ilçesinde yakalanarak tutuklandı.

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Olay, dün 19 Mayıs ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cemil Engizli Sokak'ta meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol Ordulu, çocuğundan evin anahtarlarını alıp, boşanma aşamasındaki eşi Muradiye Ordulu'nun evine gitti. Burada bir süre bekleyen Birol Ordulu, geldiğinde eşi ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle Birol Ordulu, eşi Muradiye Ordulu'yu 5 yerinden bıçakla yaraladı. Çığlık seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Muradiye Ordulu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi İlkadım ilçesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer yandan Bafra Devlet Hastanesi'nden Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Muradiye Ordulu'nun tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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#Samsun#Bıçaklı Saldırı#Kadına Şiddet

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