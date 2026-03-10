Samsun'da bir ilk gerçekleşecek: 'Uzun süre hafızalardan silinmeyecek'

Haberin Devamı

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen yerli ve milli mühendislik gücüyle geliştirilen Flying Theater projesinde hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. DOF Robotics tarafından üretilen ileri teknoloji ürünü simülasyon, dünyadaki benzer örneklerinin ardından Türkiye’de ilk kez Samsun’da ‘Astorya’ adıyla hizmete girecek.

İlkadım ilçesindeki Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi bünyesinde yer alan proje, ziyaretçilerine çoklu duygusal efektlerle zenginleştirilmiş bir deneyim sunacak. Astorya, ileri teknolojili hareketle platformlar ve yüksek çözünürlük dev bir kubbe ekran aracılığıyla izleyicilere gerçek bir uçuş hissi yaşatacak. Katılımcılar, ayaklarının yerden kesildiği özel koltuk düzeneklerinde, rüzgar, koku ve su buharı gibi fiziksel efektler eşliğinde sanal bir yolculuğa çıkaracak. Bu teknoloji, izleyiciyi sadece görsel bir şölenin içine çekmekle kalmayıp, tüm duyulara hitap ederek gerçeklik algısını en üst seviyeye taşıyacak. Samsun’un kültürel ve teknolojik tanıtımına katkı sunması beklenen sistem, her yaştan ziyaretçiye hitap eden modern bir turizm enstrümanı olarak tasarlandı.

Açılış için hazırlıkların son aşamasına geldiklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Flying Theater projemiz teknolojik altyapısı ve modern tasarımıyla her yaştan ziyaretçiye hitap edecek. Astorya’nın, Samsunlu hemşehrilerimiz ve şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için yeni bir çekim merkezi olmasını hedefliyoruz. Açılış için hazırlıklarımızda son aşamaya geldik. İnşallah açıldığında ziyaretçilerimize uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir deneyim sunacağız. Şimdiden şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.