Samsun'da bir dernekte kumar oynayan 38 kişiye 351 bin lira para cezası

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Ekipler, dün saat 20.30 sıralarında dernekte gerçekleştirdiği denetimde 38 kişiyi iskambil kağıtları ve tombala malzemeleri ile kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Şüphelilere toplam 351 bin 386 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sorumlusu İ.K. (48) hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem başlatıldı.