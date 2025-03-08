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Samsun'da bir dernekte kumar oynayan 38 kişiye 351 bin lira para cezası

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#Samsun#Kumar#Para Cezası
Samsunda bir dernekte kumar oynayan 38 kişiye 351 bin lira para cezası
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 12:29

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir dernekte kumar oynayan 38 kişiye toplam 351 bin 386 lira para cezası verildi. İş yeri sorumlusu İ.K. (48) hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem başlatıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Ekipler, dün saat 20.30 sıralarında dernekte gerçekleştirdiği denetimde 38 kişiyi iskambil kağıtları ve tombala malzemeleri ile kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Şüphelilere toplam 351 bin 386 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sorumlusu İ.K. (48) hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem başlatıldı.

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#Samsun#Kumar#Para Cezası

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