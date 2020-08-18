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AA - Fotoğraflar: İHA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 18:26, Son Güncelleme:

Samsun'da bir araçta çok miktarda uyuşturucu yakalandı: 2 gözaltı

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Samsun'da bir araçta çok miktarda uyuşturucu yakalandı: 2 gözaltı
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Samsun'da uygulama sırasında arama yapılan bir araçta 27 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uygulama sırasında Samsun-Ankara kara yolu Çakallı mevkisinde bir araç durduruldu. İstanbul istikametine giden araçta yapılan aramada 55 paket halinde toplam 27 kilo 225 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Araçtaki 2 zanlı "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Samsunda bir araçta çok miktarda uyuşturucu yakalandı: 2 gözaltı

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