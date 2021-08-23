Samsun'da Berkin Aydemir'den üzen haber! Maganda kurşunundan sonra...

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'nda meydana geldi. İlkadım ilçesinden ailesiyle geldiği parkta salıncakta sallanan Berkin Aydemir, aniden düştü. Aydemir'in kolunun alt kısmından kanlar geldiğini gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine parka gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aydemir, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu ağırlaşan Aydemir'in, sevk edildiği kent merkezindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındığı öğrenildi. Tedavisi süren Aydemir'in maganda kurşununun hedefi olduğu, yorgun merminin de sol kolunun alt kısmından girip göğsüne saplandığı tespit edildi. KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Başarılı geçen ameliyatın ardından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilen Berkin’in, hayati tehlikeyi atlattığı ancak koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, hastanedeki izole edilen karantina servisi odasında annesi Yeliz Aydemir ile birlikte karantina altına alındığı öğrenildi.

BERKİN ANNESİ: CİĞERİM YANDI BAŞKASININKİ YANMASIN

Samsun'un Çarşamba ilçesinde parkta salıncakta sallanırken göğsüne isabet eden yorgun mermiyle yaralanan Berkin Aydemir'in annesi Yeliz Aydemir, yaşadıkları anlattı. Oğlu ile koronavirüs karantinasında olan Aydemir, "Daha düne kadar haberlerde üzülerek izlediğim ve bir gün sonrasında maalesef benim de unuttuğum olay başımıza geldi. Berkin, maganda kurşunundan dolayı akşam saatlerinde bir operasyon geçirmek zorunda kaldı. Şükürler olsun durumu iyi, bununla avunuyorum. Yaşadığımız olayı ve acıyı bir tarafa bırakıyorum. Yaşam alanı diye tabir edilen alanda resmen oğlumun yaşam hakkı elinden alınmış oldu. Yaşam alanı diye anılan ve bilinen yerde, binlerce kişinin çocuğuyla piknik yaptığı yerde nasıl böyle bir olay oldu, bunun araştırılmasını istiyorum. Bugün benim kolum kanadım kırıldı, ciğerim yandı yarın bir başkasınınki yanmasın” dedi.

MERMİ BALİSTİK İNCELEMEDE

Anne ve çocuğunun tedavileri sürerken, Berkin'in omzundan çıkartılan mermi de adli makamlar tarafından balistik incelemeye alındı. Polisin, silahı ateşleyen kişinin tespiti için başlattığı çalışmaların da sürdüğü belirtildi.

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