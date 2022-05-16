Samsun'da banyoda şüpheli ölüm!

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Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi Gebi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 çocuk babası Hüseyin K.(44) evinin banyosunda hareketsiz halde bulundu.

Evde bulunan arkadaşları durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri Hüseyin K.’nin banyoda ölmüş olduğunu tespit etti. Hüseyin K.’nın ölümü şüpheli bulundu ve cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evde bulunan 2 kişi polise verdikleri bilgide Hüseyin K.’nın gece alkol ile birlikte uyuşturucu içtiğini iddia ettiler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.