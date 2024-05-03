×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Samsun'da banyoda düşüp başını çarpan itfaiyeci hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Atakum #İtfaiye Eri
Samsunda banyoda düşüp başını çarpan itfaiyeci hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 17:47

Samsun’un Atakum ilçesinde evinin banyosunda ayağı kayıp düşerek, başını yere çarpan Kürşat Aydın (43), hayatını kaybetti. Olayı haber alıp gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Haberin Devamı

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi 3214’üncü Sokak'ta meydana geldi. 8’inci kattaki evinin banyosunda ayağı kayan Kürşat Aydın, düşüp başını yere çarptı. Eve gelen eşi M.A., banyoda kanlar içinde Aydın’ı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aydın’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kürşat Aydın’ın ölüm haberini alan yakınları, gözyaşlarını tutamadı. Kürşat Aydın’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardında otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Aydın’ın Amasya’nın Merzifon ilçesinde itfaiyeci olduğu, gut hastalığının da bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#Atakum #İtfaiye Eri

BAKMADAN GEÇME!