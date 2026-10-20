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Samsun’da baktığı yaşlı kadının hesabını boşaltan bakıcı suçüstü yakalandı

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#Samsun#Atakum#Hırsızlık
Samsun’da baktığı yaşlı kadının hesabını boşaltan bakıcı suçüstü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 14:14

Atakum'da 6 aydır evinde çalıştığı yatalak 86 yaşındaki M.Ç.'nin hesap şifrelerini kullanarak kendi hesabına 78 bin TL geçiren bakıcı D.B. polis tarafından yakalandı. Borçları nedeniyle parayı aldığını itiraf eden şüpheli kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 86 yaşındaki yatalak M.Ç. ile 60 yaşındaki kızı S.G.’yi yaklaşık 6 aydır evlerinde bakıcı olarak çalışan evli bir çocuk annesi D.B.'nin (27), yaşlı kadının banka hesabından kendi hesabına 78 bin lira havale yaptığı belirlendi.

Samsun’da baktığı yaşlı kadının hesabını boşaltan bakıcı suçüstü yakalandı

Bakıcı kadının, daha sonra söz konusu parayı borçlusunun hesabına gönderdiği tespit edildi. Evde yapılan kontrollerde ayrıca 240 bin lira değerinde altının kaybolduğu ortaya çıktı.

Samsun’da baktığı yaşlı kadının hesabını boşaltan bakıcı suçüstü yakalandı

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Yaşlı kadınların şikâyeti üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan D.B., banka hesabına para havale ettiğini kabul etti. İcra borçlarının bulunduğunu belirten bakıcı, borçları nedeniyle parayı kendi hesabına aktardığını ileri sürdü. Ancak evdeki altınları kendisinin çalmadığını savundu.

Samsun’da baktığı yaşlı kadının hesabını boşaltan bakıcı suçüstü yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen D.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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#Samsun#Atakum#Hırsızlık

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