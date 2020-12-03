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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 03.12.2020 - 09:24 | Son Güncelleme:

Samsun'da bağ evi yandı

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Samsun'da bağ evi yandı
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SAMSUN'da bir bağ evinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde iki katlı bir bağ evinde saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. M.E.'ye ait evde çıkan yangını gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması nedeniyle evde birinin olabileceğini değerlendirerek sağlık ekiplerinden yardım istedi. Gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Evde yapılan incelemede içeride kimsenin olmadığı belirlendi. 

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Samsunda bağ evi yandı

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