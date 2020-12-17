MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSamsun’da baba ve oğlu, 20 dakika arayla koronavirüsten öldü
GeriGündem Samsun’da baba ve oğlu, 20 dakika arayla koronavirüsten öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun) (DHA)
Haber Giriş: 17.12.2020 - 15:45 | Son Güncelleme:

Samsun’da baba ve oğlu, 20 dakika arayla koronavirüsten öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Samsun’da baba ve oğlu, 20 dakika arayla koronavirüsten öldü
Abone Olgoogle-news

Samsun'un Bafra ilçesinde Uğur Tokur (41) ve babası Osman Tokur (86), tedavi gördükleri hastanede 20 dakika arayla koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İlçede yaşayan Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi Başkan Yardımcısı Uğur Tokur ile babası Osman Tokur, koronavirüse yakalandı. Bir süredir Bafra Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Uğur Tokur, sabah saatlerinde yaşamını yitirirken, 20 dakika sonra da babası Osman Tokur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlunun aynı hastanede peş peşe ölümüyle aile büyük üzüntü yaşadı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle