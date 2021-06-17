Samsun'da Arzu Aygün'ü öldüren Muharrem Coşkun'a müebbet hapis

Atakum ilçesinde geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Arzu Aygün bir daha dönmedi. Aygün'ün yakınları, Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün'ü bulmak için çalışma başlattı. Polis, Aygün ile sevgili oldukları öne sürülen Muharrem Coşkun da dahil 5 kişinin ifadesine başvurdu. İfadesi sonrası serbest bırakılan Coşkun, şüphe üzerine 28 Ocak'ta yeniden gözaltına alındığı emniyetteki çapraz sorgusunda, Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Terme ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde olduğunu itiraf etti. Ekipler, bölgede Aygün'ün cansız bedenine ulaştı. Muharrem Coşkun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

‘OLAY SIRASINDA AĞIR TAHRİK ALTINDAYDIM’

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istediği Muharrem Coşkun, ilk kez 1 Haziran’da 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Coşkun, ilk duruşmada emniyetteki ifadesini değiştirip cinayeti planlayarak işlemediğini iddia etti. Coşkun, bugün 2’nci kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya ayrıca Arzu Aygün’ün babası Seyfullah Aygün, annesi Semine Aygün ile çocukları da katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Muharrem Coşkun, “Olay sırasında ağır tahrik altındaydım. Arzu'nun başka erkeklerle de birlikte olduğunu öğrenmiştim” dedi.

Savunmanın ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Muharrem Coşkun, ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken, 'hırsızlık' suçundan ise beraat etti.

‘HAK ETTİĞİ CEZAYI ALDIĞI İÇİN MUTLUYUZ’

Duruşma sonrası açıklama yapan Arzu Aygün'ün ailesinin avukatı Özlem Sezgin Azal, “Tüm Türkiye'nin merak ettiği bir davayı bugün sonuçlandırdık. Sanık Muharrem Coşkun müebbet hapis cezası aldı. Zaten beklediğimiz bir karardı ve aksi bizim için sürpriz olurdu. Sonuç olarak hak ettiği cezayı aldığı için mutluyuz. Adalet tecelli etmiş oldu. Dosyada hakkında iki farklı suçlama daha vardı. 'Ruhsatsız silah kullanmak' suçundan ayrı olarak yargılanacak. 'Hırsızlık' suçundan da beraat aldı. O konu hakkında da itiraz hakkımızı kullanacağız. Duruşmada yaptığından pişman bir hali yoktu. Yalnızca bu cinayeti ağır tahrik altında işlediğini söylemeye devam etti. Biz bu savunmayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Zaten dosyalarda da bu cinayetin tasarlanarak işlendiği açık şekilde yer alıyor” diye konuştu.

‘BENİM YANGINIM HİÇBİR ZAMAN SÖNMEYECEK’

Arzu Aygün'ün babası Seyfullah Aygün ise “Benim yangınım hiçbir zaman sönmeyecek ama müebbet alması bizi bir nebze de olsa sevindirdi. Fakat ne kadar sevinsek de bizim kızımız geri gelmeyecek. Kötülüğe giden yolların kapatılması lazım. Cinayet işlendikten sonra olay olduktan sonra hiçbir şey çare değil. Önemli olan kötülüğe giden yolları kapatmaktan geçiyor. İnşallah böyle olaylar bir daha olmaz” dedi.

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