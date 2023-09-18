×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Samsun'da arı sokması sonrası hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Melike Güldaş#Ordu#Sağlık
Samsunda arı sokması sonrası hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 16:28

Samsun'da fındık toplarken elini arı sokan 17 yaşındaki Melike Güldaş hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uluçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Melike Güldaş kendilerine ait fındık bahçesinde fındık toplarken elini arı soktu. Eve gelince rahatsızlanan genç kız ailesi tarafından Asarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen Güldaş, taburcu edilip evine gönderildi. Evinde yeniden fenalaşan Melike Güldaş ailesi tarafından yeniden Asarcık Devlet Hastanesine götürüldü.

Genç kız hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastaneye götürülürken ambulansta kalbi duran genç kız, Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Melike Güldaş hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Samsunda arı sokması sonrası hayatını kaybetti

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Melike Güldaş#Ordu#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!