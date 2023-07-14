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Samsun'da 'arazi' kavgasında 2 kardeşini katletti

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#Samsun#Cinayet#Polis
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 16:32

Samsun'da miras kalan arazi nedeniyle çıkan kavgada 66 yaşındaki Cavit Aşkın, kardeşleri Ayşe Ergen (60) ile Nuran Topal'ı (47) av tüfeğiyle öldürdü. Aşkın, yeğeni ve kadastro görevlisini ise ağır yaraladı.

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​Akçaykaracalı Mahallesi'nde, iddiaya göre, babalarından miras kalan arazi nedeniyle 3 kardeş arasında tartışma çıktı. Diğer akrabaların da dahil olduğu kavgada Cavit Aşkın, pompalı tüfekle ateş açtı.

Samsunda arazi kavgasında 2 kardeşini katletti

Saçmaların isabet ettiği kız kardeşler Ayşe Ergen, Nuran Topal ve yeğen Murat Ergen (40) ve kadastro görevlisi Mert Işık, ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. İki kız kardeş, kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının kritik olduğu bildirildi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. (DHA)

Samsunda arazi kavgasında 2 kardeşini katletti

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#Samsun#Cinayet#Polis

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