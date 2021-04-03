Samsun'da araçlar birbirine girdi! 4 yaralı

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisi Ordu-Samsun karayolunda meydana geldi. Abdurrahman Aydın (61) yönetimindeki 55 ABG 51 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden Erol Bak (50) yönetimindeki 55 AG 500 plakalı cipe çarptı. Savuran cip de aynı yöne giden Yaşar Adlısanlı yönetimindeki 55 ABL 767 plakalı otomobile çarptı. Kazada, hakim olduğu öğrenilen Erol Bak ile Arda Ayberk Bak, Semanur Adlısanlı (22) ve Abdurrahman Aydın yaralandı. Çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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