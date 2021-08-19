Samsun'da anne ve kızını öldürmüştü! Caninin sözleri ortaya çıktı

Olay, 16 Ağustos’ta ilçeye bağlı Emiryusuf Mahallesi’nde meydana geldi. Hacer Arslantürk, çocuklarıyla birlikte İstanbul’dan fındık toplamak için memleketi Samsun'un Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi’ndeki evlerine geldi. Hacer Arslantürk'ün kızı Ebru Arslantürk ile evlenmek isteyen, ancak olumsuz cevap alınca aralarında husumet oluşan akrabaları Erkan Arslantürk, ailenin evine zorla girdi. Burada, Erkan Arslantürk ile Hacer Arslantürk arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Erkan Arslantürk, belinden çıkardığı tabancayla anne ve kızı vurup, kaçtı. Hacer Arslantürk olay yerinde, kızı da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

'KIZINI BANA VERECEK MİSİN? YOKSA KÖTÜ OLUR'

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Erkan Arslantürk, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katil zanlısı Erkan Arslantürk'ün, sorgusunda, cinayeti itiraf ettiği, olaydan kısa süre önce eve gelmeden de telefonla Hacer Arslantürk'ü arayarak, “Kızını bana verecek misin? Yoksa kötü olur” dediği belirtildi.

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